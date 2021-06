L'Italia torna in campo contro il Galles in un match valido per la terza giornata del Girone A di Euro 2020: calcio d'inizio alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma. Dopo le splendide vittorie contro Turchia Svizzera nelle prime due uscite, gli azzurri di Roberto Mancini sono già aritmeticamente qualificati agli ottavi di finale: alla nostra Nazionale basterà non perdere contro Bale e compagni per avere la certezza di passare come prima del girone. In questo caso l'Italia tornerà in campo sabato 26 giugno alle 21 a Wembley contro la seconda classificata del Girone C, in caso contrario giocherebbe sempre sabato 26, ma alle 18 ad Amsterdam contro la seconda classificata del Girone B. Italia-Galles sarà arbitrata dal rumeno Ovidiu Hategan.