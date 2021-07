La 16ma edizione degli Europei di calcio, la prima e probabilmente ultima in forma itinerante, è andata ormai in archivio. La Finale di Wembley tra Inghilterra e Italia ha sorriso agli azzurri dopo i calci di rigore , premiando la supremazia territoriale nostrana. Per l'Italia si tratta del secondo sigillo nella kermesse continentale, il cui albo d'oro aggiornato recita: