Di petizioni in questo Euro 2020 ne sono state lanciate tante soprattutto dopo le sconfitte della Francia e dell’Inghilterra. I tifosi inglesi in particolar modo non mollano e continuano a non arrendersi. Dopo la petizione per rigiocare la finale contro l’Italia si affianca ora anche la raccolta fondi per regalare alla Nazionale dei Tre Leoni un trofeo.

La vittoria degli azzurri a Wembley proprio non va giù e il fallo di Chiellini su Saka e il punto fondamentale della petizione che ha superato oltre 150mila firme: “Il match non è stato corretto. La rivincita dovrebbe avere luogo con un arbitro non di parte. Stiamo lavorando per inviare il maggior numero di email ad agenzie e persone che saranno in grado di aiutarci. Continuate a condividere e commentare, a firmare, a fare tutto il possibile. Facciamo del nostro meglio per dare al nostro Paese una giusta possibilità!” hanno dichiarato i creatori della petizione.

Nonostante migliaia di firme ed email da intasare la casella postale la UEFA non prenderà però mai in considerazione l’ipotesi di rigiocare la finale di Euro 2020. I tifosi inglesi proveranno quindi a consolarsi regalandosi la copia della coppa agli uomini di Southgate. Per la nostra felicità il trofeo orginale rimarrà sempre ben esposto nella bacheca azzurra.

