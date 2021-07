Dall'11 luglio 1982 all'11 luglio 2021. I più scaramantici staranno facendo tutti gli scongiuri del caso, ma per gli amanti dei corsi e ricorsi storici, non può essere una coincidenza casuale che l'Italia torni ad avere la possibilità di alzare al cielo un trofeo proprio nel giorno in cui, nel 1982 trionfò nel Campionati del Mondo in terra spagnola. E allora, a 39 anni esatti di distanza, i campioni del Mundial hanno voluto scrivere una lettera per Roberto Mancini e i suoi ragazzi, chiamati . I più scaramantici staranno facendo tutti gli scongiuri del caso, ma per gli amanti dei corsi e ricorsi storici, non può essere una coincidenza casuale che l'Italia torni ad avere la possibilità di alzare al cielo un trofeo proprio nel giorno in cui, nel 1982 trionfò nel Campionati del Mondo in terra spagnola. E allora, a 39 anni esatti di distanza, i campioni delhanno voluto scrivere una lettera pere i suoi ragazzi, chiamati questa sera a Wembley all'appuntamento con la storia. "Grazie per averci fatto rivivere emozioni uniche, ci rivediamo in voi", hanno scritto gli eroi dell'82 , chissà che anche l'epilogo possa essere lo stesso...

La lettera della Nazionale dell'82

"Azzurri. In queste settimane abbiamo rivisto in voi tanto, tantissimo di noi e della nostra storia, sportiva ed umana. Nel vostro coraggio, nella vostra passione, nel vostro senso di appartenenza, nel vostro slancio in avanti dopo un periodo difficile, ci siamo ritrovati.

Le storie belle non si dimenticano mai perché non finiscono mai; diventano emozioni che rimangono nel tempo, ricordi che si rafforzano, passando di cuore in cuore, di memoria in memoria. Sarà così anche per voi. Comunque vada. Grazie per averci fatto rivivere tutto questo, per averci fatto sentire, ancora una volta, giovani e senza paura e per aver dimostrato che dentro ogni italiano c’è una forza profonda, grande, e spesso imprevedibile, che nei momenti difficili esplode e rende possibili anche le imprese che non lo sembrano.

Osate sempre, sognate il futuro che potete costruire. E adesso andate a Londra, scendete su quel campo e date il massimo come avete sempre fatto... le storie belle non finiscono mai! Forza ragazzi."

1 Dino, 2 Franco, 3 Beppe, 4 Antonio, 5 Fulvio, 6 Claudio, 7 Gaetano-Mariella, 8 Pietro, 9 Giancarlo, 10 Beppe, 11 Gian Piero, 12 Ivano, 13 Lele, 14 Marco, 15 Franco, 16 Bruno, 17 Daniele, 18 Alessandro, 19 Ciccio, 20 Paolo-Federica, 21 Franco, 22 Giovanni, C.T. Enzo-Cinzia, All. in seconda Cesare-Paolo

