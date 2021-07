Autore del goal del pareggio in seguito all'iniziale rete di Shaw, Leonardo Bonucci è stato importantissimo per la nazionale italiana. A segno anche nella lotteria dei rigori, il difensore della Juventus è stato premiato con il "Man of the Match". A fine gara, dopo aver ritirato il premio, facendo il giro del campo insieme all'amico e compagno di squadra Chiellini, Bonucci si è rivolto in maniera netta ai fans inglesi.

Quanta pastasciutta dovete mangiare ancora.

Le parole di Bonucci al termine della gara

"Un goal storico, è un sogno che si avvera. Devo dire che il grande merito va al mister e al gruppo. Abbiamo cominciato a crederci quando ci siamo ritrovati in Sardegna, c'era qualcosa di diverso rispetto al passato. Ora siamo leggende. È un godimento assurdo, 65.000 persone che se ne sono andate prima della promozione. Stiamo godendo. Mi dispiace per i tifosi inglesi, ma l'Italia ha dimostrato di nuovo di avere qualcosa in più. L'avevamo detto, attorno a noi solamente un contorno. È la notte più bella della mia vita. Credevano che la coppa rimanesse a Londra invece torna con noi a Roma".

