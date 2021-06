Un primo tempo brillante, una ripresa confusionaria, a ritmi bassi e dove non è successo nulla. Sono i due volti dell’Inghilterra di Gareth Southgate, che vince ma ancora non convince. La nazionale inglese si fa infatti bastare un gol di Sterling a inizio partita, ben imbeccato dall’applaudito Grealish. Poi, però, dopo un primo tempo brillante, specula sul risultato con una ripresa a ritmi bassi e un po’ troppo confusionaria dai primi cambi in poi. Alla fine agli inglesi però va bene così: i 3 punti valgono il primo posto nel girone e la certezza di restare sulla strada giusta, ovvero quella che gli permette di giocare l’ottavo di finale ancora a Wembley. La Repubblica Ceca invece passa come terza nel girone: la vittoria con 3 reti della Croazia sulla Scozia regala infatti a Modric e compagni il secondo posto del Gruppo D.