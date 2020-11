Sono queste le domande economiche che ci siamo posti a poco più di 6 mesi dall’inizio di Euro2020 . La competizione europea che, per cause di forza maggiore, si disputerà nel 2021, ha trovato la propria composizione finale. Con i risultati degli ultimi spareggi, la UEFA ha finalmente trovato le 20 squadre pronte a contendersi il titolo che nel 2016 fu del Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Quella qui sotto è una tabella che mette in relazione il valore economico della nazionale, secondo transfermarkt.com , alla posizione nel ranking FIFA: sono considerate le rose dei giocatori chiamati in questo ultimo giro di partite, tra amichevoli e gare valevoli per la Nations League.

Sicuramente Belgio e Croazia sono tra le migliori di questo rapporto valore/posizione, ma anche Francia ed Inghilterra non scherzano con cifre veramente astronomiche. Le due più titolate? La Spagna viaggia di pari passo con la propria posizioni nel ranking, mentre la Germania è un po' deludente in relazione al valore economico. E l’Italia? Settima overall come valore europeo e 12a nel ranking.