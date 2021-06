In quel di Glasgow, Scozia, l'Ucraina stende la Svezia e vola ai quarti di finale dell'Europeo, in cui troverà l'Inghilterra. Match che si sblocca al 27' con il mancino al volo di Zinchenko. Di Forsberg, invece, la rete dell'1-1 al 43'. Dopo 3 legni nel finire dei 90', ai supplementari gli svedesi restano in 10 per l'espulsione di Danielson. Con entrambe le squadre proiettate verso i rigori, nel recupero del secondo tempo supplementare, Dovbyk segna poi il rocambolesco gol del 2-1, che manda in paradiso la banda di Shevshenko.

IL TABELLINO

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig (dall'85' Krafth), Lindelof, Danielson, Augustinsson (dall'85' Augustinsson); Larsson (dal 103' Berg), Olsson (dal 105' Helander), Ekdal, Forsberg; Isak (dal 103' Quaison), Kulusevski (dal 103' Claesson)

UCRAINA (4-3-3): Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Kryvtsov; Stepanenko (dal 100' Makarenko), Sydorchuk (dal 118' Bezus), Zinchenko, Yarmolenko (dal 106' Dovbyk), Yaremchuk (dal 91' Besyedin), Shaparenko (dal 61' Malinovskyi).

GOL - Zinchenko (U), Forsberg (S), Dovbyk (U)

ASSIST - Yarmolenko (U), Isak (S), Zinchenko (U)

NOTE: AMMONITI - Kulusevski (S), Yarmolenko (U), Forsberg (S) ESPULSI - Danielson (S)

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

27' ZINCHENKO, PROPRIO LUI! 1-0! Spunto di Yarmolenko sulla destra, cross morbido di esterno sinistro sulla fascia opposta e mancino di controbalzo del pupillo di Sheva che incrocia e fredda Olsen, incolpevole

43' FORSBERGG, GOL, 1-1! Tocco di Isak, siluro dalla trequarti e pallone che si insacca dopo la deviazione decisiva di Zabarnyi. Quarto gol nella competizione per il trequartista del Lipsia.

53' FORSBERG, PALO! Contropiede Svezia, palla sulla sinistra per il fantasista che si accentra e calcia a giro con il sinistro, centrando il legno. Match vivissimo.

55' SYDORCHUK, PALO! CLAMOROSO! Conclusione violenta da fuori area e legno con Olsen completamente immobile. L'Ucraina è viva!

69' FORSBERG SULLA TRAVERSA! Che bellezza il movimento del 10 svedese, sfortunato però.

99' ESPULSO DANIELSON. Dopo un check VAR Orsato non ha dubbi. Intervento killer del centrale che ha toccato durissimo Bejedin.

120+1' GOLLLLL! DOVBYK, PAZZESCO! 1-2! Cross di Zinchenko dalla sinistra, errore di Lindelof e colpo di testa che si insacca beffardemente in rete! L'Ucraina è avanti e manca un minuto!

IL MIGLIORE

Emil FORSBERG: Illegale. Un gol, il quarto del suo Europeo, un palo ed una traversa nei suoi 120'. Ogni volta che parte palla al piede e libera il suo destro è devastante. Giocatore di una qualità clamorosa.

IL PEGGIORE

Roman YAREMCHUK: si vede pochissimo in avanti e non fa molto per prendere palla. Fatica con il controllo dei centrali svedesi, che lo anticipano con regolarità.

