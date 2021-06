Stefano Sensi rischia di dover dire addio prima di cominciare all’Europeo. Il 25enne centrocampista dell’Inter, perseguitato dagli infortuni in questo biennio all’Inter ma comunque capace di ritagliarsi un posto importante nello scacchiere tattico del rischia di dover dire addio prima di cominciare all’Europeo. Il 25enne centrocampista dell’Inter, perseguitato dagli infortuni in questo biennio all’Inter ma comunque capace di ritagliarsi un posto importante nello scacchiere tattico del ct Mancini in Nazionale , ha accusato un risentimento muscolare agli adduttori nell'ultimo allenamento di preparazione all'amichevole di domani contro la Repubblica Ceca. La mezzala ex Sassuolo nelle prossime ore si sottoporrà ad esami strumentali per capire entità e i tempi di recupero.

Sensi sarebbe dovuto partire dal primo minuto, come preannunciato in conferenza stampa da Mancini, al posto di Verratti (altro indisponibile e che potrebbe non essere a disposizione per buona parte della prima fase) e a 8 giorni esatti dallo start della rassegna continentale il ct si ritrova con solamente 5 centrocampisti a disposizione: Barella, Cristante, Jorginho, Locatelli e Pellegrini. A questo punto non è da escludere che uno degli ultimi tagli, l’atalantino Matteo Pessina (rimasto in ritiro come 27° elemento), nel caso di esito degli esami negativo per Sensi possa anche finire per rimpiazzare l’interista.

Il comunicato della Figc

"Domani in tarda mattinata il gruppo azzurro partirà in direzione Bologna, dove in serata affronterà la Repubblica Ceca nell’ultima amichevole ufficiale prima dell’inizio di Uefa Euro 2020. Questo pomeriggio, nel corso dell’allenamento, Stefano Sensi ha accusato un risentimento muscolare agli adduttori. La condizione del calciatore sarà valutata nelle prossime ore dallo staff medico della Nazionale".

