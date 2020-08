Moussa Diaby - Bayer Leverkusen vs. Glasgow Rangers

I tedeschi vincono 1-0 anche al ritorno (3-1 all'andata) e lo fanno grazie a un gol di Moussa Diaby al 51'. Per il Leverkusen dunque c'è l'Inter ai quarti di finale. Ai quarti vanno anche Basilea e Wolverhampton.

Dopo il 3-1 dell’andata a Glasgow, quella di questo pomeriggio era più che altro una formalità. E così si è rivelata anche in campo: sarà il Bayer Leverkusen l’avversaria dell’Inter ai quarti di finale di Europa League.

Tutto facile per le Aspirine che superano per 1-0 il Glasgow Rangers di Steven Gerrard anche al ritorno. Decisivo per il Leverkusen un gol al 51’ di Moussa Diaby.

Sarà dunque Bayer Leverkusen-Inter l’incrocio dei quarti di finale che si disputeranno il prossimo lunedì.

Basilea in gestione, Wolverhampton c'è

Dopo il disastro dell’andata (0-3), all’Eintracht Francoforte non riesce l’impresa. Anzi, il Basilea vince 1-0 anche al ritorno centrando così il pass per i quarti di finale. E’ un gol di Fabian Frei a consegnare agli svizzeri il successo anche al ritorno: per loro adesso ci sarà lo Shakhtar.

Fa più fatica il Wolverhamtpon, che dopo l’1-1 con Olympiacos all’andata passa di misura. E’ Raul Jimenez, su rigore, all’8’ del primo tempo a piazzare il gol qualificazione. A Mohamed Mady Camara viene annullato dopo il controllo VAR il gol che avrebbe portato ogni discorso ai supplementari. Dunque l’1-0 qualifica i Wolves che trovano così il Siviglia e completano il quadro dei quarti.

Il tabellone completo di Europa League

QUARTI

10 agosto

Manchester United-Copenhagen

Inter-Bayer Leverkusen

11 agosto

Shakhtar Donetsk-Basilea

Wolverhampton-Siviglia

SEMIFINALI

16 agosto

Manchester United/Copenhagen-Wolverhampton/Siviglia

17 agosto

Inter/Bayer Leverkusen-Shakhtar Donetsk/Basilea

FINALE

21 agosto

