Sette vittorie e un pareggio nelle ultime 8 uscite stagionali: questo il rullino di marcia di una Roma pronta a tornare protagonista anche in Europa League. A Duisburg, dopo aver blindato il quinto posti in classifica Serie A, i ragazzi di Fonseca se la vedranno contro il Siviglia, la squadra più titolata della competizione, in una sfida da dentro o fuori valida per l'accesso ai quarti di finale della competizione. Il morale in casa Roma è alle stelle, a confermarlo è lo stesso allenatore giallorosso nella conferenza stampa della vigilia:

La squadra arriva qui molto motivata. Siamo in un buon momento. Sappiamo che è una gara difficile, contro una grande squadra. I ragazzi sono molto motivati. Pellegrini è un'opzione, anche Cristante può giocare.

Ancora qualche dubbio da sciogliere per quanto riguarda il centrocampo capitolino, l'unica certezza sarà la presenza di Zaniolo dal primo minuto:

Devo dire che Zaniolo giocherà domani, è pronto. Pellegrini non ho deciso.

Una sfida, quella della MSV Arena, che necessita la massima concentrazione da parte di tutta la squadra. Ma come ricorda Fonseca, in partite come queste la motivazione è già alle stelle.

Siamo totalmente concentrati, non pensiamo ad altre cose. Queste sono partite dove non si fatica a trovare le motivazioni. Non ho bisogno di spronare la squadra, tutti capiscono che è un momento importante e arriviamo qui con fiducia, con ottimismo e per questo è un momento che la squadra è pronta per giocare contro una squadra come il Siviglia.

Roma che negli ultimi giorni ha dovuto salutare Chris Smalling, di ritorno al Manchester United dopo la scadenza del prestito. Un tassello risultato fondamentale nelle gerarchie della rosa giallorossa, a Ibanez il compito di non far rimpiangere il centrale inglese:

Chris era un giocatore molto importante per noi, ma non è qui con noi. Dobbiamo pensare a chi è qui. Sono fiducioso su tutti i giocatori che sono qui per la partita di domani. Naturalmente giocherà Ibanez nella posizione di Smalling, Ibanez prima dell'infortunio ha giocato sempre bene, ho totale fiducia in lui.

