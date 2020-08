Chris Smalling saluta l'ambiente Roma con un messaggio sui social commovente. Il centrale difensivo, rivelazione della stagione dei giallorossi, non proseguirà la stagione in Europa League alla corte di mister Paulo Fonseca, dovendo far ritorno al Manchester United, proprietario del cartellino.

Chris Smalling saluta l'ambiente Roma con un messaggio sui social commovente. Il centrale difensivo, rivelazione della stagione dei giallorossi, non proseguirà la stagione in Europa League alla corte di mister Paulo Fonseca, dovendo far ritorno al Manchester United, proprietario del cartellino. Al momento, infatti, non si è trovato l'accordo per la compravendita tra le parti a titolo definitivo. Ci si proverà, comunque, durante l'estate:

Sono devastato - scrive Smalling - perché non sono riuscito a finire quello che abbiamo iniziato in questa stagione. Provare l'amore che la Roma mi ha dimostrato in così poco tempo è stato speciale e non lo dimenticherò. Voglio ringraziare ed augurare a tutti i giocatori e allo staff, buona fortuna contro il vigilia. DAJE ROMA!

