Preoccupano le condizioni di Alexis Sanchez che è rimasto in campo nel finale solo per fare numero. L'attaccante cileno ha rimediato un risentimento al flessore della gamba destra ed è a forte rischio per la semifinale che l'Inter giocherà il 16 agosto.

L'Inter può festeggiare il passaggio del turno grazie al successo sul Bayer Leverkusen, ma c'è comunque un neo da considerare dopo la vittoria sui tedeschi e la qualificazione alla semifinale di Europa league. Si è fermato, nuovamente, Alexis Sánchez che ha rimediato un risentimento muscolare al flessore della gamba destra.

Il classico infortunio muscolare per il cileno che, stando a queste prime diagnosi trapelate dallo spogliatoio nerazzurro, salterebbe quanto meno la semifinale. A rischio anche l'eventuale finale. Già martedì mattina verranno effettuato degli esami strumentali per verificare l'entità dell'infortunio dell'ex Udinese che stava entrando sempre più nei meccanismi dell'Inter di Conte.

Europa League L'Inter torna a giocare una semifinale europea 10 anni dopo: l'ultima con Mou nell'anno del Triplete DA 2 ORE

L'Inter scenderà di nuovo in campo domenica 16 agosto per la semifinale contro la vincente della sfida Shakhtar Donetsk-Basilea. In caso di vittoria, poi, ci sarà la finale di Colonia il 21 agosto prossimo.

Play Icon WATCH Antonio Conte in scivolata in allenamento: che carica prima di Inter-Bayer! 00:00:50

Europa League Barella e Lukaku, grande Inter con il Bayer Leverkusen: é semifinale! DA 3 ORE