Fonseca: "Abbiamo meritato di perdere". Dzeko ci va duro: "Mi ha deluso tutto"

Il tecnico della Roma ha parlato a margine della sconfitta per 2-0 contro il Siviglia che elimina i giallorossi dall'Europa League: "Abbiamo meritato di perdere".

Paulo Fonseca

Io sono deluso. Ma devo dire che abbiamo meritato di perdere. Il Siviglia in questo momento è una squadra migliore rispetto alla nostra, ha giocato meglio e dobbiamo accettare la superiorità del Siviglia. E' stato difficile giocare contro una squadra che ha fatto meglio. Devo dire che in questo momento è facile trovare spiegazioni per questo momento. Devo dire che il principale responsabile sono io, senza scuse, ma dobbiamo vedere la realtà. E la realtà è che il Siviglia è stato migliore di noi.

SULLE SCELTE

Le stesse. La squadra ha vinto quasi tutte le partite in questo momento, stavamo facendo bene con questo sistema e se avessi cambiato non sarebbe stata una scelta equilibrata. E' difficile accettare la realtà ma dobbiamo accettarla senza scuse.

Edin Dzeko

Mi ha deluso tutto, ci hanno mangiati in tecnica, preparazione della gara. Non siamo mai stati in partita. Non so perché abbiamo tirato una volta sola: loro erano pericolosi a palla lunga, non abbiamo visto che era facile giocare da palla dietro. Abbiamo provato 90' a giocare da dietro e non siamo mai riusciti a tirare in porta. Se guardiamo questa partita ci manca tanto a fare il salto di qualità, dobbiamo farci tante domande tutti. Tutti... Io sono qui per giocare. Sono deluso, non abbiamo fatto una gara per bene, non siamo mai stati in partita e questo mi ha deluso.

