Inter-Getafe: probabili formazioni e statistiche

I dati più significativi e i nomi dei probabili 22 protagonisti della partita valida per gli ottavi di finale di Europa League 2019-20. Il match è in programma mercoledì 5 agosto alle 21 alla Veltins Arena di Gelsenkirchen

Le probabili formazioni di Inter-Getafe

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

Getafe (4-4-2): Soria; Damián Suárez, Djené, Timor, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimović, Cucurella; Mata, Molina. All. Bordalas

Statistiche Opta

L'Inter ha vinto solo una delle sue ultime 12 partite giocate contro squadre spagnole nelle Coppe europee (4 pareggi e 7 sconfitte il bilancio). Il successo più recente dei nerazzurri è il 3-1 sul Barcellona a San Siro nella semifinale d'andata della Champions League 2009-10.

Prima sfida contro una squadra italiana per il Getafe. In caso di qualificazione la squadra spagnola raggiungerebbe i quarti di finale di Coppa Uefa/Europa League per la seconda volta nella sua storia: l'unico precedente risale all'edizione 2007-08 quando fu eliminata dal Bayern Monaco (1-1 all'andata in Germania e 3-3 al ritorno in casa).

L'Inter ha la possibilità di accedere ai quarti di finale di una competizione europea dopo 9 anni di astinenza: l'ultimo precedente risale all'edizione 2010-11 di Champions League quando i nerazzurri vennero eliminati dallo Schalke 04.

Solo Siviglia (5), Basilea (6) e Manchester United (7) hanno ottenuto più clean sheet del Getafe (4) in questa edizione di Europa League.

