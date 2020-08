L'esultanza di Youssef En-Nesyri in Siviglia-Roma

La squadra di Fonseca cede a quella di Lopetegui agli ottavi di finale. A Duisburg decidono le reti nel primo tempo di Reguilon ed En-Nesyri. Malissimo Ibanez e Bruno Peres. Espulso nel recupero Mancini

Una pessima Roma saluta l'Europa League. I giallorossi di Fonseca vengono annientati da un Siviglia nettamente superiore, che oltre a segnare due reti ha centrato anche due traverse. Gli andalusi, piú pimpanti, piú organizzati e piú convinti, si sono confermati piú affini alle gare ad eliminazione diretta e hanno legittimato il doppio vantaggio del primo tempo con una ripresa in totale controllo. Roma eliminata e che puó consolarsi soltanto con il cambio di proprietá (finita oggi l'era Pallotta), diventato ufficiale in una giornata non certo da ricordare dal punto di vista sportivo.

Il tabellino di Siviglia-Roma 2-0

Europa League Le pagelle di Siviglia-Roma 2-0: Zaniolo a strappi, disastro Ibanez, in affanno Cristante DA 28 MINUTI

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Banega, Fernando, Jordan; Suso (Dal 67' Munir), En-Nesyri (Dal 93' De Jong), Ocampos (Dal 94' Vazquez). All. Lopetegui

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov (Dal 78' Villar); Peres, Cristante, Diawara (Dal 57' Pellegrini), Spinazzola; Zaniolo (Dal 57' Carles Perez), Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Arbitro: Kuipers (OLA)

Gol: 22' Reguilon (S), 44' En-Nesyri (S)

Ammoniti: Kolarov, Diego Carlos, Pellegrini, Jordan

Espulsi: Al 97' Mancini (R) per gioco violento

Reguilon dopo il gol in Siviglia-Roma Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

7' - Grande parata di PAU LOPEZ. Destro a giro potente da fuori di OCAMPOS e gran risposta del portiere giallorosso, che alza in corner.

12' - KOUNDÉ di testa e traversa scheggiata. Corner da sinistra e stacco del centrale, lasciato colpevolmente solo a centro area.

21' - REGUILON! 1-0 SIVIGLIA! GOL! Brucia Bruno Peres, entra in area e calcia: male Pau Lopez, sorpreso sulla conclusione centrale.

35' - ZANIOLO! Ecco la prima chance della Roma. Dzeko fermato in area, palla a Zaniolo che spara col mancino. Grande intervento di Diego Carlos che devia in corner, proteggendo Bono

44' - GOL! 2-0 SIVIGLIA! Dzeko viene anticipato in modo molto rude da Carlos, contropiede Siviglia, Ocampos salta secco Ibanez e mette a porta vuota per EN-NESYRI, che segna facilmente.

51' - MKHITARYAN! Che sinistro. Fuori di poco, Roma che pare avere un altro passo.

70' - DZEKO! Destro pericolosissimo su sponda di Pellegrini. Palla fuori di poco. Chance per la Roma.

91' - Che punizione di Banega. Grande conclusione dell'argentino e traversa piena.

Siviglia Roma Credit Foto Getty Images

La statistica del match

La Roma ha vinto solo uno degli ultimi 8 incontri contro squadre spagnole in competizioni europee (sei ko), non riuscendo a segnare in 6 di queste partite.

Il momento social

Il migliore

Youssef EN-NESYRI - Marocchino classe 1997, molto molto interessante. Il gol é figlio di una conclusione facile e di un'iniziativa di Ocampos, ma la prestazione é sontuosa. Svaria, appoggia, gioca di sponda e dá profonditá. Bravo.

Il peggiore

Roger IBANEZ - Disastroso. Esce sempre fuori tempo, resta a guardare sul primo gol, viene saltato da Ocampos in occasione del secondo. Frenetico e mai lucido.

Play Icon WATCH Roma, tutti i segreti del Siviglia in 60 secondi: undici tipo, allenatore, stella e precedenti 00:01:06

Europa League Le pagelle di Siviglia-Roma 2-0: Zaniolo a strappi, disastro Ibanez, in affanno Cristante DA 28 MINUTI