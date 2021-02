La Roma di Paulo Fonseca, reduce dal convincente successo per 3-0 contro l'Udinese in campionato, affronta lo Sporting Braga nell'andata dei 16esimi di finale di Europa League. La formazione portoghese allenata da Carlos Carvalhal occupa attualmente la terza posizione in classifica nel campionato portoghese a -1 dal Porto (eurorivale della Juventus negli ottavi di Champions League) e a -9 dalla capolista Sporting Lisbona. Tra Braga e Roma non ci sono precedenti: è il primo confronto ufficiale tra le due formazioni. Nell'ultimo incontro casalingo contro una squadra italiana i lusitani uscirono sconfitti: accadde nella fase a gironi dell'edizione 2008-09 di Coppa Uefa quando il Milan si impose 1-0. Partita dal sapore speciale per Paulo Fonseca che ha allenato il Braga nel 2015-16 portandolo fino ai quarti di finale di Europa League dove venne eliminato dallo Shakhtar Donetsk.