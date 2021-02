Dopo la vittoria contro la Juventus in campionato, il Napoli prepara l'impegno europeo che lo vedrà in trasferta contro il Granada di Martinez Penas. La partita sarà valida per la gara d'andata dei sedicesimi di finale di Europa League e si giocherà al Nuevo Estadio de los Carmenes giovedì sera alle ore 21:00. Diretta su SkySport e in chiaro su TV8. non dovrebbero recuperare né Manolas né Kalidou Koulibaly. Lobotka e Bakayoko si prenderanno la mediana con Elmas che ritrova il posto da titolare insieme a Insigne, Osimhen e Matteo Politano. Ecco le probabili formazioni e le indicazioni su come seguire il match sia in diretta tv che in Live Streaming.