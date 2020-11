Con due turni d'anticipo, la Roma vola ai sedicesimi di Europa League. Il 2-0 in casa del Cluj, già demolito nella gara d'andata dell'Olimpico, vale ai giallorossi la qualificazione matematica alla prossima fase. Svolgimento simile a quello della gara d'esordio contro lo Young Boys: primo tempo grigio, stavolta senza gol al passivo, e ripresa in cui i giallorossi accelerano e tornano a casa coi 3 punti in tasca. L'uomo della serata è Jordan Veretout, che entra all'intervallo e propizia entrambi i gol: la sua punizione induce Debeljuh a firmare una goffa autorete, poi il francese è glaciale dal dischetto. Da segnalare il rientro in campo di Dzeko e una serie di esperimenti di Fonseca: Spinazzola e poi Calafiori terzi di difesa, Veretout largo a destra. La serata ideale per attuarli.