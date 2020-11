La Roma batte per 2-0 il Cluj e si qualifica matematicamente ai sedicesimi di finale di Europa League. Massimo risultato con il minimo sforzo per la formazione di Fonseca, che dopo un primo tempo opaco trova linfa dall'inserimento di Veretout, protagonista in entrambe le segnature. Bene anche Mkhitaryan, mentre la difesa non soffre contro gli impalpabili romeni. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match.

Le pagelle della Roma

Pau LOPEZ 6 - Inoperoso o quasi. Prende freddo per quasi tutta la gara, prima di compiere un paio di parate facili facili nel finale.

Leonardo SPINAZZOLA 6 - Gioca in un ruolo non suo, ma la pochezza del Cluj è tale che non si nota (dal 64' Henrikh MKHITARYAN 6,5 - Come Veretout, cambia passo alla Roma. Bravo nel guadagnarsi il rigore del raddoppio)

Bryan CRISTANTE 6 - Ancora positivo nel ruolo di difensore centrale. Corre pochissimi rischi ed è sempre ben posizionato.

Juan JESUS 6 - Bene anche lui. Anche nel suo caso, il fatto che il Cluj non riesca a imbastire una sola azione offensiva degna di tal nome non è irrilevante.

Bruno PERES 5,5 - Inizia la gara a destra e la conclude sull'out opposto. Volitivo, voglioso, ma pasticcione. Anche davanti alla porta.

Amadou DIAWARA 6 - Torna titolare e se la cava bene, pur con ritmi bassi. Bellissime due imbucate, una per Calafiori e l'altra per Borja Mayoral (dal 77' Tommaso MILANESE s.v.)

Gonzalo VILLAR 6 - Non si mette troppo in mostra, gioca in orizzontale, ma in una serata del genere può anche bastare. L'highlight è un cross che quasi diventa assist vincente per Borja Mayoral.

Riccardo CALAFIORI 6 - Esordisce in Europa e lo fa con una buona personalità. Nella parte finale della gara scala da esterno di centrocampo a terzo di difesa.

Carles PEREZ 5,5 - Gli spunti migliori della sua partita li mette in mostra quando gioca in combinazione con Bruno Peres. In generale, però, da lui ci si aspetta di più (dall'84' Filippo TRIPI s.v.)

Lorenzo PELLEGRINI 5,5 - Non si tira fuori dal grigiore generale del primo tempo. Fonseca lo sostituisce all'intervallo (dal 46' Jordan VERETOUT 7 - Gioca solo il secondo tempo e, in pratica, cambia la partita: la sua doppietta regala il successo alla Roma. Bene anche nell'inedito ruolo di esterno)

Borja MAYORAL 6 - Questa volta non lascia il segno, ma solo per colpa del portiere di casa, che per due volte è miracoloso sulle sue conclusioni (dal 64' Edin DZEKO 5,5 - Non si mette particolarmente in mostra. In ogni caso, bentornato)

All. Paulo FONSECA 6,5 - Nonostante la miriade di assenze, non fa una piega confermando il modulo che così tante soddisfazioni sta dando. Trovando pure il tempo per qualche esperimento.

Le pagelle del Cluj

Balgradean 6; Susic 5,5, Manea 5,5, Burca 5,5, Camora 5; Paun 5,5 (71' Carnat), Itu 5,5 (51' Chipciu), Djokovic 5,5; Rondon 5, Debeljuh 5 (70' Vojtus s.v.), Pereira 5. All. Petrescu 5

