, ex giocatore dell'Ajax che segnò alla Roma in Champions League nel 2003 dopo 36 secondi dal fischio d'inizio del match, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'ex Inter ha parlato della partita di questa sera, che vedrà i giallorossi scendere in campo alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam , e delle scorribande con Ibra. Queste le sue parole.