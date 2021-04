Ajax-Roma: le probabili formazioni

Ajax (4-3-3): Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres. All. ten Hag

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko. All. Fonseca

Arbitro: Sergei Karasev (Russia)

Ajax-Roma, approfondimenti e dichiarazioni

Ajax-Roma in Diretta Tv

Ajax-Roma sarà trasmessa in chiaro su TV8 (numero 8, 108 e 508 HD del digitale terrestre) e a pagamento su Sky. Canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del digitale terrestre).

Ajax-Roma in Live Streaming

Ajax-Roma sarà disponibile in Live Streaming in chiaro sul sito TV8.it. Inoltre, la partita potrà inoltre essere seguita su Sky Go, per gli abbonati Sky, e su NowTv acquistando l'apposito pacchetto.

Gli ultimi 5 risultati dell'Ajax

Heerenveen-Ajax 1-2 (27' Van Bergen, 36' Tadic, 61' Haller)

Ajax-ADO Den Haag 5-0 (11' Rensch, 21' Brobbey , 32' Álvarez, 44' Tadic, 50' Klaassen)

Young Boys-Ajax 0-2 (20' Neres, 49' Tadic)

PEC Zwolle-Ajax 0-2 (28' Neres, 38' Tagliafico)

Ajax-Young Boys 3-0 (62' Klaassen, 82' Tadić, 92' Brobbey)

Gli ultimi 5 risultati della Roma

Sassuolo-Roma 2-2 (26' Pellegrini, 57' Traorè, 69' Bruno Peres, 85' Raspadori)

Roma-Napoli 0-2 (27', 34' Mertens)

Shakhtar Donetsk-Roma 1-2 (48', 72' Borja Mayoral, 59' Junior Moraes)

Parma-Roma 2-0 (9' Mihăilă, 55' Hernani)

Roma-Shakhtar Donetsk 3-0 (23' Pellegrini, 73' El Shaarawy, 77' Mancini)

Ajax-Roma: informazioni utili

Data, ora e luogo: giovedì 8 aprile alle ore 21:00 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam.

Ritorno: giovedì 15 aprile alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma.

