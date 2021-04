Non è serata per la Roma: lo United si prende l’andata contro i giallorossi e ipoteca il passaggio del turno. Il 6-2 di Old Trafford è un risultato pesante, figlio della sfortuna e della reazione rabbiosa dei Red Devils nella ripresa. Nel primo tempo Fonseca perde Veretout, Pau Lopez e Spinazzola, si brucia i tre slot dei cambi (escluso quello dell’intervallo) ma va negli spogliatoi in vantaggio 2-1: rigore di Pellegrini e gol di Dzeko dopo il vantaggio di Bruno Fernandes. La Roma assapora l’impresa eroica, ma nella ripresa lo United cresce, i giallorossi sono a corto di energie e gli errori difensivi condannano Fonseca: la doppietta di Cavani ribalta il match; Bruno Fernandes, Pogba e Greenwood abbattono la Roma. A cui servirà più di un’impresa per arrivare in finale.

Il tabellino

MANCHESTER UNITED-ROMA 6-2 (primo tempo 1-2)

Europa League Roma, che sfortuna! Tre infortuni in 37 minuti UN' ORA FA

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred (83' Matic); Rashford (76' Greenwood), Bruno Fernandes (89' Mata), Pogba; Cavani. All.: Solskjaer.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez (28' Mirante); Smalling, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout (5' Villar), Spinazzola (37' Bruno Peres); Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca.

Gol: 9' Fernandes (M), 15' rig. Pellegrini (R), 34' Dzeko (R), 48' Cavani (M), 64' Cavani (M), 71' rig. Bruno Fernandes (M), 75' Pogba (M), 87' Greenwood (M)

Ammoniti: Villar (R), Pogba (M), Smalling (M)

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna).

Il gol di Buno Fernandes - Manchester United-Roma Europa League 2020-21 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 12 momenti chiave

3' INFORTUNIO PER VERETOUT - Problema muscolare per il francese, che mette il pallone fuori per fermare il gioco: dentro Villar.

9' GOL DI BRUNO FERNANDES - Gran gol dei Red Devils: serpentina di Pogba sulla trequarti, palla per Cavani al limite dell'aria e sinistro del Matador nello spazio per il portoghese, che a tu per tu con Pau Lopez insacca con un tocco sotto.

13' RIGORE PER LA ROMA - Fallo di mano di Pogba in scivolata su cross in allungo di Karsdorp! Penalty assegnato dopo colloquio tra il direttore di gara e l'assistente.

15' GOL DI PELLEGRINI - Rigore a incrociare, De Gea indovina l'angolo ma non arriva sul pallone! Gol pesante.

26' PROBLEMI PER PAU LOPEZ - Altro guaio per la Roma: a terra dolorante il portiere della Roma dopo la parata su Pogba, problema alla spalla sinistra. Dentri Mirante.

33' GOL DI DZEKO - Sprint di Spinazzola, scarico per Mkhitaryan che con un'invenzione pesca il taglio di Pellegrini: pallone basso con il sinistro, il bosniaco spinge in rete da pochi passi! Anche un po' di fortuna nel tocco vincente di Dzeko.

37' PROBLEMI PER SPINAZZOLA - Dentro Bruno Peres! Pazzesca sfortuna per la Roma...

48' GOL DI CAVANI - Contropiede del Manchester United, tre contro due: Fernandes serve il Matador, che di prima insacca sotto l'incrocio.

64' GOL DI CAVANI - Conclusione di Wan Bissaka da posizione defilata, Mirante respinge male e l'uruguayano da pochi passi non può sbagliare.

71' GOL DI BRUNO FERNANDES - Rigore per lo United, a terra Cavani dopo un contatto con Smalling. Check del Var, penalty confermato: Bruno Fernandes non sbaglia.

75' GOL DI POGBA - E ora si fa durissima per i giallorossi: colpo di testa vincente del francese su cross dalla trequarti di Bruno Fernandes.

87' GOL DI GREENWOOD - Notte fonda per la Roma: contropiede per lo United. diagnole destro del classe 2000 che supera Mirante.

Il momento social

Il migliore

Bruno FERNANDES – Due gol e due assist. E’ in 5 delle segnature dello United e questa non è certo una sorpresa per colui che alla fine è il miglior marcatore stagionale dei Red Devils. Certo, se gli si lascia anche tempo per pensare ed agire, diventa difficile.

Il peggiore

Chris SMALLING – Il suo ritorno a Manchester alla fine è un vero incubo. Prova a giocare aggressivo ma sul primo gol esce male su Pogba; sul 2-2 è mal posizionato; sul terzo causa il rigore e poi tiene in gioco Wan Bissaka. Male. Malissimo.

Fonseca: "Senza infortuni Roma più avanti in classifica"

Europa League United-Roma, la moviola: rigore su Cavani, quanti dubbi! UN' ORA FA