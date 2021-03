Manchester United-Milan: la gara di ritorno degli ottavi di Europa League. Se invece dovesse iniziare dalla panchina, Rebic sarà confermato nel ruolo di prima punta, anche perché Rafael Leão non al meglio. In mediana Meité è favorito su Tonali per far coppia con Kessié. In difesa sarà ancora Tomori a giocare accanto a Kjaer. Sulla destra ancora Dalot, con Theo Hernández confermato sulla corsia mancina. potrebbe riavere a disposizione anche i big Martial, Cavani e Pogba. Andiamo a vedere le probabili formazioni e le statistiche sul match. Pioli ritrova Ibrahimovic : lo svedese è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe partire titolare.In mediana Meité è favorito su Tonali per far coppia con Kessié. In difesa sarà ancora Tomori a giocare accanto a Kjaer. Sulla destra ancora Dalot, con Theo Hernández confermato sulla corsia mancina. Solskjaer ha recuperato Rashford Andiamo a vedere le probabili formazioni e le statistiche sul match.

Milan-Manchester United: le probabili formazioni

Europa League Milan-Manchester United in Diretta tv e live streaming UN' ORA FA

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Meité, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Manchester United (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; McTominay, Matic; James, Bruno Fernandes, Rashford; Greenwood. All. Solskjaer

Arbitro: Felix Brych (Germania)

Pioli: "Obiettivo tornare in Champions, Ibra sta meglio"

Statistiche OPTA

Il Manchester United è stato eliminato in sei delle ultime otto manche in competizioni europee quando non ha vinto il match d'andata in casa.

Il Milan ha vinto quattro delle cinque partite casalinghe contro il Manchester United nelle competizioni europee.

Il Manchester United ha vinto le ultime due trasferte contro rivali italiane in una competizione europea. Prima di questa mini-serie di vittorie aveva vinto solo tre volte in 16 tentativi (3p 10s).

Il Milan ha mantenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime nove partite casalinghe in competizioni europee (qualificazioni comprese).

Bruno Fernandes ha segnato sette gol nelle ultime sette trasferte di Europa League.

Milan, il momento in cui dall'urna esce lo United

