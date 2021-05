Calcio

Europa League, Solskjaer: "Non mi fido della Roma, due anni fa col Barça rimontarono 3 gol..."

EUROPA LEAGUE - Nonostante il largo e confortante successo per 6-2 maturato all'Old Trafford appena 7 giorni fa contro la Roma, Ole Gunnar Solskjaer non considera l'accesso alla finale di Europa League blindato: "Ho visto degli upset più clamorosi nella mia carriera e per questo dobbiamo scendere in campo con la mentalità di chi vuole vincere".

