Il Milan passa con il brivido dopo una estenuante e interminabile lotteria dei rigori contro il Rio Ave , ecco tutti gli altri risultati dei playoff di Europa League , l'ultimo passo prima della fase a gironi. Il Tottenham dilaga contro il Maccabi Haifa trascinata da uno strepitoso Harry Kane , non steccano Dinamo Zagabria, PSV e Celtic, le altre big impegnate in serata. Galatasaray , Basilea , Wolfsburg e Sporting Lisbona le escluse di lusso, così come l'APOEL e il Victoria Plzen. Di seguito tutte le qualificate alla fase a gironi di Europa League suddivise nelle rispettive fasce di sorteggio.

Prima fascia per Roma e Napoli, sicuramente quotate per un sorteggio benevolo. Attenzione a Leicester e Ludogorets in seconda fascia, gli inglesi stanno facendo vedere grandi cose in Premier League, i bulgari sono ormai da anni autentiche mine vaganti della competizione. I pericoli maggiori della terza fascia si chiamano Granada e Hoffenheim, uniche due squadre presenti dei top 5 campionati europei. Attenzione alle francesi in quarta fascia, Lille e Nizza possono caratterizzare due vere e proprie spine nel fianco.