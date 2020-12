Milan-Celtic, sfida valida per la quinta giornata del girone H della Europa League, si giocherà allo stadio San Siro di Milano giovedì 3 dicembre con fischio d'inizio alle ore 18:55. I rossoneri, imbattuti in campionato, tentano di indirizzare il girone. L'ultimo turno di campionato ha visto una bella vittoria contro la Fiorentina (2-0), ma i milanesi vogliono superare l'ostacolo del girone. La squadra di Pioli, seconda in classifica con 7 punti, proverà a strappare la vittoria contro il Celtic ultimo in classifica e con una contemporanea sconfitta dello Sparta Praga sarebbe automaticamente qualificata. Vediamo insieme i possibili calciatori titolari e tutte le statistiche Opta più importanti della sfida di Europa League che vede di fronte Milan e Celtic.

Milan-Celtic: probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic. All. Pioli

CELTIC (4-2-3-1): Barkas; Elhamed, Jullien, Ajer, Laxalt; McGregor, Brown; Christie, Ntcham, Elyounoussi; Edouard. All. Lennon

Arbitro: Burgos Bengoechea (Spagna)

Statistiche Opta

Il Milan ha perso solo uno degli 11 precedenti incontri con il Celtic in tutte le gare (7v 3p).

Il Celtic ha segnato un solo gol nelle ultime cinque trasferte contro il Milan (1p 4s), ed è datato 2004-2005 nella sconfitta per 1-3 nella fase a gironi della Champions League.

Il Milan ha perso due delle ultime quattro partite casalinghe in Europa League (2v): una in più rispetto alle prime sei nella competizione. I rossoneri non hanno mai perso due partite consecutive a San Siro nella competizione.

Il punto del Celtic dopo quattro partite in Europa League in questa stagione è il più basso di sempre in un'edizione nella competizione dal 2009-10 (1p 3s).

Dall'inizio della scorsa stagione, nessun giocatore del Celtic ha partecipato a più gol in Europa League di Mohamed Elyounoussi (6), quattro dei quali in questa stagione (3 gol, 1 assist).

