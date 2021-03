Calcio

Milan-Manchester Ibrahimovic è tornato! Torello ad alta intensità coi compagni

EUROPA LEAGUE - Zlatan Ibrahimovic è tornato a disposizione di mister Pioli e ha regolarmente preso parte al "torello" col gruppo. Segnali incoraggianti in vista della super sfida contro il Manchester United, ex squadra dell'attaccante svedese, in programma a San Siro giovedì sera.

00:01:51, 14 minuti fa