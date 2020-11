Napoli-Rijeka, sfida valida per la quarta giornata del girone F della Europa League, si giocherà allo stadio San Paolo di Napoli giovedì 26 novembre con fischio d'inizio alle ore 21:00. Gli azzurri, usciti sconfitti dall'ultimo turno in campionato, tentano di conquistare la terza vittoria consecutiva in Europa. L'ultimo turno di Serie A ha visto il Napoli perdere per 3-1 in casa, ma in Europa il trend è differente. La squadra di Gattuso, seconda in classifica con 6 punti a pari merito con AZ e Real Sociedad, deve vincere per prendersi la leadership. All'andata è finita 2-1 per i partenopei. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, e le statistiche Opta delle due formazioni in Europa League.