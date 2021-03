Calcio

Pioli prima di Milan-United: "Lavoriamo per tornare a vincere, per stare a certi livelli serve..."

EUROPA LEAGUE - Stefano Pioli allenatore del Milan alla vigilia della sfida d'andata di Europa League contro il Milan spiega perché non ritiene la partita coi Red Devils una finale anticipata: "Ci sono tante squadre forti ancora in corsa. E' una sfida prestigiosa tra due club storici e con un grande passato. Ora noi stiamo lavorando per tornare a vincere e realizzare i nostri sogni".

00:01:55, un' ora fa