Un esordio di grande rilievo per Tommaso Milanese. Il giovane calciatore della Roma, classe 2002, ha fatto la sua prima apparizione nel mondo professionistico in un palcoscenico di primo rilievo: Stadio Olimpico e partita d’Europa League contro il Cluj. Entrato al 74′ al posto di Bryan Cristante, ha subito mostrato grande personalità, regalando l’assist per il gol del 5-0 allo spagnolo Pedro. Un avvio di stagione di rilievo per il 18enne, ricordando le due realizzazioni e i due assist nella squadra Primavera allenata da Alberto De Rossi. Prestazioni che hanno attirato l’attenzione del mister Paulo Fonseca che ha deciso di lanciarlo questa sera in una sfida ufficiale, dopo aver ottenuto la prima convocazione settimana scorsa, quando era stato inserito nell’elenco dei giocatori nel match che opponeva la Roma al CSKA Sofia.