Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Roma e Manchester United, valido per il ritorno delle semifinali di Europa League, arbitrato dal tedesco Felix Brych. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio Olimpico.

La moviola LIVE di Roma-Manchester United

19' FALLACCIO DI WAN-BISSAKA SU BRUNO PERES - Il terzino destro del Manchester United, all'altezza della linea di metà campo sull'out destro, entra in ritardo su Bruno Peres, che lo aveva anticipato, e lo travolge. Brych estrae il cartellino giallo: forse ci stava anche il rosso. Proteste dei giocatori della Roma, il VAR non interviene.

39' GOL DI CAVANI - Bruno Fernandes palla al piede sulla trequarti, palla in veriticale per il Matador che approfitta dell'uscita sbagliata di Ibanez e trafigge Mirante con un destro potente. Brych convalida e il VAR gli dà ragione: Cavani era in posizione regolare.

49' - MAGUIRE TOCCA DI MANO IN AREA - Su un cross dalla destra, Maguire interviene in maniera scoordinata e il pallone gli finisce successivamente sul braccio largo. Per Brych non c'è nulla, nonostante le veementi proteste dei giocatori giallorossi.

