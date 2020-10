Nuova tegola in casa Milan: Hakan Calhanoglu è stato costretto a interrompere l'ultima seduta di allenamento. Il centrocampista turco, uscito da Milanello in stampelle, salterà la sfida di Europa League contro il Celtic in programma giovedì alle 21 a Glasgow. Come riportato da Sky Sport, gli esami strumentali effettuati nel pomeriggio hanno poi evidenziato una distorsione alla caviglia che lo costringerà ad almeno 10 giorni di stop. Non ci sarà, dunque, per la prossima sfida di campionato contro la Roma e per il successivo impegno dei rossoneri in Europa League contro lo Sparta Praga.