Serata storica per Ciro Immobile: grazie alla rete segnata al Marsiglia a inizio ripresa, in un match valido per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League, l'attaccante della Lazio è diventato il bomber più prolifico di sempre nella storia del club capitolino in tutte le competizioni. Quella messa a segno al Velodrome, infatti, è la sua rete numero 160 in maglia biancoceleste: superato Silvio Piola, ora sceso al secondo posto a quota 159. Immobile aveva raggiunto Piola sabato scorso realizzando il gol del momentaneo vantaggio per 2-1 della Lazio a Bergamo contro l'Atalanta , rete poi vanificata dal definitivo 2-2 firmato da De Roon al minuto 94.