Gasperini presenta la sfida della sua Atalanta contro un temibile Dea come Zapata e Muriel. La partita d'andata si giocherà giovedì 17 febbraio alle ore 21 mentre il ritorno è previsto per il 24 febbraio alle 18.45 in Grecia. presenta la sfida della suacontro un temibile Olympiacos , gara valevole per i sedicesimi di finale di Europa League; tra i tanti temi affrontati, anche le condizioni fisiche di alcuni giocatori fondamentali per lacome. La partita d'andata si giocherà giovedì 17 febbraio alle ore 21 mentre il ritorno è previsto per il 24 febbraio alle 18.45 in Grecia.

La sfida con l'Olympiacos

È sempre una partita europea, anche se non è la Champions League. Ma quando si va avant,i questa manifestazione diventa molto prestigiosa e incontri squadre molto forti. Giocare tre anni in Champions ci ha abituato un po' troppo bene, ma la Champions ci ha dato esperienza. L'Olympiacos è una squadra che domina il campionato e non perde mai, ha un organico molto numeroso, alterna il 4-3-3 al 4-2-3-1, conosciamo Manolas e Sokratis, ma anche in attacco hanno diverse alternative

Malinovskyi e Muriel

Malinovskyi ha fatto un grande spezzone di partita con la Juventus, ma arriva da partite non altrettanto buone. Tutti sono giocatori molto importanti quindi faccio fatica a fare delle classifiche. Muriel sta bene, siamo tutti fiduciosi. A Zingonia forse viviamo in una bolla diversa, non respiriamo questa negatività

Le condizioni di Zapata

La situazione di Zapata è abbastanza nota, i tempi saranno molto lunghi. Palomino e Miranchuk non recupereranno a breve termine, siamo quelli di domenica scorsa, speriamo di non perdere nessuno

