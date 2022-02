L'cerca riscatto in Europa dopo 5 risultati consecutivi senza vittoria. Nelle ultime settimane, infatti, gli uomini disono stati eliminati in Coppa Italia e hanno raccolto un ko e tre pareggi in campionato, compreso l'ultimo 1-1 contro la Juventus con i bianconeri che hanno acciuffato il risultato nel finale con Danilo. Difronte ci sarà un Olympiacos battagliero, con alcuni giocatori che conosciamo molto bene, soprattutto in difesa: ci sono l'ex Milan e Genoa,, e l'ex Roma e Napoli,. Senza dimenticare l'ex Intera centrocampo nella squadra di Pedro Martins.