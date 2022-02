Il Napoli sogna l'impresa al Camp Nou, deve stringere i denti e alla fine strappa un pareggio positivo in vista del ritorno al Maradona. Termina 1-1 l'andata degli spareggi per accedere agli ottavi di finale di Europa League: Zielinski porta avanti gli azzurri poco prima della mezz'ora, Ferran Torres pareggia al 59' su calcio di rigore per fallo di mano di Juan Jesus, visto dal Var e non dal direttore di gara. Ottimo primo tempo del Napoli, mentre nella ripresa è monologo del Barcellona: i catalani salgono di livello e dopo il pareggio sfiorano più volte la vittoria, con diverse occasioni fallite da Ferran Torres e una rovesciata di De Jong fuori di pochissimo. Risultato importante per il Napoli, ma ci si giocherà tutto nel match di ritorno.

Il tabellino

BARCELLONA-NAPOLI 1-1 (primo tempo 0-1)

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Mingueza (81' Dest), Piqué, E.García, Alba; Nico González (65' Gavi), F.de Jong (65' Busquets), Pedri; A.Traoré (65' Dembélé), Aubameyang (85' De Jong), Ferrán Torres. All. Xavi

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Juan Jesus; Fabián Ruiz, Zambo Anguissa (84' Malcuit); Elmas (84' Mario Rui), Zielinski (80' Demme), L.Insigne (72' Ounas); Osimhen (80' Mertens). All. Luciano Spalletti

Arbitro: István Kovács (Romania)

Gol: 29' Zielinski (N), 59' rig. Ferran Torres (B)

Ammoniti: Anguissa (N), Fabian Ruiz (N), Meret (N)

Zielinski esulta per il gol in Barcellona-Napoli - Europa League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

5' PEDRI PERICOLOSO - Palla persa del Napoli su pressione del Barcellona, conclusione da buona posizione del numero 16: alto di poco.

22' OSIMHEN PERICOLOSO - Contropiede, grande palla di Zielinski per la punta: conclusione mancina da posizione defilata, Ter Stegen chiude il primo palo. Corner.

28' CHE OCCASIONE PER FERRAN TORRES - Rrhamani sbaglia l'intervento, Aubameyang serve il taglio centrale del compagno: controllo e destro incredibilmente largo a tu per tu con Meret.

29' GOL DI ZIELINSKI - Grande finta di Elmas, scarico per il polacco: prima conclusione respinta da Ter Stegen, seconda in rete sotto la traversa.

59' GOL DI FERRAN TORRES - Calcio di rigore: abritro richiamato dal Var per un fallo di mano di Juan Jesus, non visto dal campo. Perfetto il rigore.

63' AUBAMEYANG SUL FONDO - Bello spunto personale, conclusione dal limite a cercare il secondo palo: alto di poco.

88' CHE OCCASIONE PER FERRAN - Conclusione da pochi passi dopo un'azione spettacolare, pallone alto.

90' DE JONG SFIORA LA MAGIA - Rovesciata pazzesca, pallone a un passo dal palo.

Il migliore

Piotr ZIELINSKI - Gol di cattiveria pura in area di rigore. Nel primo tempo esegue le giocate migliori del Napoli ed è l'unico a mandare in profondità Osimhen con i tempi giusti.

Il peggiore

Ferran TORRES - Spreca malamente 3 occasioni nitide da gol. Si salva da una serata da incubo calciando in maniera fredda il calcio di rigore. Prestazione comunque pesantemente negativa.

Le pagelle

