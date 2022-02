Barcellona-Napoli, match valido per l'andata degli spareggi di Europa League, è terminato con il punteggio , match valido per l'andata degli spareggi di Europa League, è terminato con il punteggio di 1-1 al Camp Nou dopo i gol di Zielinski e Ferran Torres ( su rigore molto discusso ). Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Barcellona

Marc-André TER STEGEN 6: chiude il primo palo sul tentativo di Osimhen in avvio. Si oppone alla prima bordata di Zielinski, ma non può nulla sulla respinta.

Oscar MINGUEZA 6: nonostante il fatto che non sia un terzino di ruolo, gioca una buona gara nelle due fasi. Sulla sua fascia Adama Traorè gli apre alcuni corridoi per provare l'affondo. (dal 81' DEST: s.v.).

Gerard PIQUE 6: Xavi vuole la difesa alta e il sistema funziona anche grazie all'esperienza di Pique. Bene nelle scalate, non si fa sorprendere da Osimhen.

Eric GARCIA 6: va in difficolità solo nel confronto in campo aperto con Osimhen. Per il resto tiene bene la linea alta insieme a Pique.

Jordi ALBA 5: si vede poco, non è il solito incursore.

Frenkie DE JONG 5,5: solito lavoro in principio di azione davanti alla difesa. Schermato dai centrocampisti del Napoli, ha poco tempo per illuminare gli avanti del Barcellona. Poco ispirato. (dal 65' Sergio BUSQUETS 6: alza il baricentro del Barcellona con il suo ingresso).

Nico GONZALEZ 6: si inserisce frequentemente in area avversaria e prova anche il tiro in un'occasione, impegnando Meret. (dal 65' GAVI: 6: il meno incisivo dei cambi di Xavi).

PEDRI 7: tanta personalità per il giovane canterano, l'uomo migliore nella squadra di Xavi.

Adama TRAORÈ 6: ha il merito del cross da cui scaturisce il fallo da rigore di Juan Jesus. Nel complesso non sfonda negli ultimi metri, coperto anche dai ripiegamenti di Insigne. (dal 65' Ousmane DEMBELE 6,5: sconvolge la partita con il suo ingresso. Immarcabile).

Pierre Emerick AUBAMEYANG 6: svaria sul fronte d'attacco, senza mai rendersi pericoloso. Da registrare un tiro a giro nella ripresa finito di poco a lato. (dal 86' Luuk DE JONG: 6,5: pericoloso nelle mischie finali).

Ferran TORRES 5: spreca malamente 3 occasioni nitide da gol. Si salva da una serata da incubo calciando in maniera fredda il calcio di rigore. Prestazione comunque pesantemente negativa.

All. XAVI 6: non è il Barcellona dei suoi tempi. Punta sui giovani di qualità come Pedri e uomini di esperienza come Pique. La squadra ha potenziale e lo dimostra nel secondo tempo, quando ai punti meriterebbe la vittoria.

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 6: mai impegnato seriamente, sempre attento tra i pali.

Giovanni DI LORENZO 6,5: tante chiusure decisive e la solita sostanza nelle retrovie. Meno presente nella metà campo avversaria.

Amir RRAHMANI 6: il muro napoletano non implode anche grazie a lui. Insieme a Koulibaly offrono una buona risposta al Camp Nou.

Kalidou KOULIBALY 7: in area è un vero leone. Nel finale di gara il Barcellona assalta la porta di Meret e la sua resistenza è strenua.

Juan JESUS 5,5: riesce a contenere alla grande Adama Traorè. Sofferenza quasi totale sulla velocità di Dembelé. Sfortunato in occasione del rigore, quando il pallone gli tocca la punta delle dita.

FABIAN RUIZ 6,5: sale in cattedra nel primo tempo, stringe i denti nella ripresa quando la transizione offensiva si fa più complicata e i compiti sono di chiusura.

Frank Zambo ANGUISSA 6: domina fisicamente nel primo tempo. Nella ripresa cala sotto la pressione catalana e perde il ritmo. (dal 85' MALCUIT s.v.).

Eljif ELMAS 5,5: non riesce a collegare attacco e difesa lasciando troppo isolato Osimhen. Serata un po' in ombra. (dal 84' MARIO RUI s.v.).

Piotr ZIELINSKI 7: gol di cattiveria pura in area di rigore. Nel primo tempo esegue le giocate migliori del Napoli ed è l'unico a mandare in profondità Osimhen con i tempi giusti. (Dal 79' Diego DEMME s.v.).

Lorenzo INSIGNE 5: si occupa più della fase difensiva ripiegando in aiuto di Juan Jesus nel confronto con Traoré. In avanti non si vede mai e non si registrano giocate degne della sua classe. (dal 72' OUNAS: entrata senza portare nulla ai suoi).

Victor OSIMHEN 5,5: si da molto da fare anche se molto isolato. Finisce molte volte in fuorigioco ed è spesso impreciso nelle giocate a fondo campo. (dal 80' Dries MERTENS: s.v.).

ALL. Luciano SPALLETTI 6,5: nel primo tempo il Napoli gioca all'europea, mettendo in campo un calcio propositivo. Nella ripresa soffre il ritorno del Barcellona e il calo fisico di alcuni giocatori lo obbligano a un finale di sofferenza.

