Spalletti è soddisfatto a metà della prestazione della sua squadra al Camp Nou (Napoli ha dominato in casa del Barcellona nel primo tempo, ma è altrettanto vero che i catalani sono usciti alla distanza collezionando tante occasioni è soddisfatto a metà della prestazione della sua squadra al le nostre pagelle ). È vero che ilha dominato in casa delnel primo tempo, ma è altrettanto vero che i catalani sono usciti alla distanza collezionando tante occasioni fino all'1-1 finale . Ecco, si doveva migliorare sotto questo aspetto, dice l'ex tecnico della Roma, non concedendo così tanto campo agli avversari. Ma, aggiunge Spalletti, quel rigore è inesistente ( la moviola ). Ha ragione lui? Poi su Osimhen...

Rigore per il Barcellona? Inesistente

Meritavano il pareggio. Anche perché hanno avuto più occasioni di noi, ma il rigore è inesistente. Ha sfiorato il pallone con la punta delle dita senza nemmeno cambiarne la traiettoria e la posizione del braccio è abbastanza naturale, metterselo dietro la schiena limita i movimenti nella corsa. Il risultato è giusto ma, ripeto, quello non è calcio di rigore

Nella ripresa ci siamo abbassati troppo

Nel primo tempo abbiamo fatto vedere di poter giocare alla pari con loro, mentre nella ripresa abbiamo sofferto un po’, ma possiamo mettere a posto queste cose. Quello che si fa in un tempo si può fare anche per tutta la partita. Non siamo riusciti più a stare corti, abbassandoci troppo. Quando succede diventa un problema, perché lasciamo che ci pressino senza avere le distanze corrette. Prendiamo gol, ma non ci schiacciamo. Poi la loro qualità è indubbia, capita di dover concedere qualche volta l’iniziativa del gioco

Ci sono dei momenti dentro la partita dove non organizziamo bene il pressing e torniamo dietro facendo salire gli avversari. Sotto questo aspetto dobbiamo ancora crescere. Il Barcellona è fisico e tecnico nei duelli, quindi a volte siamo stati costretti a rimanere bassi, però ogni tanto bisogna anche avanzare

Osimhen deve migliorare

Ha forza e strappi. Deve ancora imparare la scelta giusta su alcuni movimenti, si è fatto trovare alcune volte in fuorigioco e doveva rendersene conto. La richiesta è sempre la stessa, si deve mettere nelle condizioni di ricevere quando siamo pressati e deve attaccare la profondità quando possiamo giocare la palla

