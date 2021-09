Europa League

Leicester-Napoli, match della prima giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena al King Power Stadium, si è concluso col punteggio di 2-2 . Gara arbitrata dal portoghese Tiago Martins. A segno Perez e Barnes per i padroni di casa, che si sono visti anche annullare un gol di Daka, mentre Osimhen ha firmato la doppietta azzurra. Espulso Ndidi nel recupero. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

=== Le pagelle del Napoli ===

David OSPINA 5,5 - Forse non esattamente reattivo sul destro al volo di Perez, che lo batte sul suo palo. Poi viene superato imparabilmente anche da Barnes.

Kevin MALCUIT 5 - Propositivo quando supera la metà campo, ma anche parecchio impreciso. E con Barnes, autore di un assist e un gol, soffre (dall'84' Juan JESUS s.v.)

Amir RRAHMANI 6 - Non è sempre perfetto, ma rimedia con volontà e attenzione. Nel finale ha pure la palla del 2-3.

Kalidou KOULIBALY 6,5 - Può poco in occasione delle due reti del Leicester, ma per il resto è il solito muro difensivo.

Giovanni DI LORENZO 5,5 - Gioca adattato a sinistra, ma sbaglia la marcatura nell'azione del primo gol del Leicester. Una macchia sulla sua partita.

Fabian RUIZ 5,5 - Molto impreciso. Mezzo voto in più per l'assist a Osimhen che consente al nigeriano di riaprire il match.

André-Frank ZAMBO ANGUISSA 6 - Non dominante come contro la Juventus, ma fa sentire la propria presenza fisica in mezzo al campo (dall'84' Andrea PETAGNA s.v.)

Hirving LOZANO 5 - Delusione totale. Combina poco, sbaglia tanto, non è un fattore come vorrebbe Spalletti. In una parola: bocciato (dal 64' Matteo POLITANO 6,5 - Cambia il volto del match con la propria brillantezza e serve sulla testa di Osimhen la palla del pareggio)

Piotr ZIELINSKI 5 - Galleggia tra le linee senza mai trovare completamente il modo di far male. E quando ha un buon pallone in area non riesce a farne tesoro (dal 64' Eljif ELMAS 6,5 - Bene. Partecipa alle manovre offensive, calcia verso la porta, dona un nuovo brio all'attacco partenopeo ed entra nell'azione del 2-1)

Ndidi contro Zielinski in Leicester-Napoli Credit Foto Getty Images

Lorenzo INSIGNE 6 - Ha idee che non sempre i compagni comprendono. Ci prova sempre e organizza la bella azione che porta al gol di Osimhen (dal 74' Adam OUNAS 6,5 - Conferma ancora una volta di poter essere utilissimo a partita in corso. Altro bel quarto d'ora finale, tra guizzi e spunti)

Victor OSIMHEN 7,5 - Devastante. Un trascinatore. Sin dai primi minuti dà la netta sensazione di prendere per mano il Napoli. E con la sua doppietta consente a Spalletti di gioire per un punto d'oro.

All. Luciano SPALLETTI 6,5 - Ha il merito di effettuare i cambi giusti nei momenti giusti. E viene premiato con un pareggio che sa di vittoria.

=== Le pagelle del Leicester ===

Schmeichel 6,5; Castagne 5,5, Evans 6 (46' Soyuncu 5), Vestergaard 6, Bertrand 5,5; Perez 6,5 (46' Tielemans 6), Ndidi 5, Soumaré 6 (78' Maddison s.v.), Barnes 7; Iheanacho 6 (89' Vardy s.v.), Daka 6 (71' Lookman 5,5). All. Rodgers 5,5

