Frenata inaspettata del Barcellona di Xavi stoppato da un Galatasaray in versione difensiva al Camp Nou. I catalani tengono in mano il pallino del gioco nel primo tempo, ma la giocata migliore è quella del giovane Akturkoglu che spaventa il Camp Nou con un tiro deviato sopra la traversa.

Adama Traorè in azione durante Barcellona-Galatasaray Credit Foto Getty Images

Nella ripresa i blaugrana aumentano l'intensità trascinati da uno scatenato Adama Traoré, ma nemmeno i cambi di qualità del Barça indirizzano il match. Nel finale un palo clamoroso di Frankie de Jong viene seguito da una rete in fuorigioco del veterano Gomis che avrebbe affondato i padroni di casa. Tutto rimandato al ritorno in Turchia per la qualificazione.

Il Tabellino

BARCELLONA-GALATASARAY 0-0

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Araujo (46’Piqué), Eric Garcia, Jordi Alba; Nico (46’Busquets), F. De Jong, Pedri; Traoré (80’De Jong), Depay (61’Aubameyang), Ferran Torres (46’Dembélé).

Galatasaray (4-2-3-1): Pena; Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt; Kutlu, Antalyali; Babel (68’Kilinc), Feghouli (79’Cicaldau), Akturkoglu (92'Yilmaz); Mohamed (68’Gomis)

La cronaca in 6 momenti chiave

27’- DEPAY! Punizione angolata e grande intervento di PENA! Primo tiro in porta del match.

36’- CHE LAMPO DI AKTURKOGLU! Vola sulla sinistra e si accentra negli ultimi 30 metri saltando DEST e DE JONG, conclusione piazzata sul secondo palo e toccata provvidenzialmente da ERIC GARCIA sopra la traversa.

56’- SERGIO BUSQUETS! Girata di testa su sviluppi di corner, PENA toglie palla da sotto la traversa.

62’- JORDI ALBA! Destro al volo da fuori area che finisce di un soffio a lato del palo!



75’- AZIONE INCREDIBILE DEL BARCELLONA! Cross dalla destra di TRAORE, rovesciata a centro area di AUBAMEYANG che diventa un assist per la deviazione ravvicinata di DE JONG. Palla clamorosamente sul palo.

78’- GOL DI GOMIS! MA VIENE TUTTO ANNULLATO PER FUORIGIOCO! Partito sul filo del fuorigioco l'attaccante non sbaglia davanti a TER STEGEN. Posizione irregolare per pochi centimetri.

Il Migliore

Adama TRAORÉ: l'unico a tentare sempre la giocata personale senza timore. Praticamente incontenibile nel dribbling, gli manca la precisione in tiri e passaggi.

