Europa League

Ore d'ansia in casa Napoli per Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano ha rimediato una botta nell'allenamento di ieri (martedì 15 febbraio) e non ha preso parte alla seduta odierna Castel Volturno.

Allenamento saltato: niente Barcellona?

Luciano Spalletti. Al momento non è stata rivelata l'entità dell'infortunio, ma è plausibile che Osimhen salti il Secondo quanto filtra dall'ambiente azzurro, lo staff medico si è subito attivato per fare in modo di ridurre quanto possibile i tempi di recupero della stella offensiva di. Al momento non è stata rivelata l'entità dell'infortunio, ma è plausibile che Osimhen salti il match di giovedì sera al Camp Nou contro il Barcellona . In tal caso si tratterebbe di un'autentica tegola per la formazione partenopea, che aveva recuperato da proprio il bomber nigeriano dopo il trauma facciale rimediato nella partita di campionato di novembre a San Siro contro l'Inter.

Spalletti: "Koulibaly eccezionale. Se giocherà? Vedremo"

