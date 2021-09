Una partita incredibile allo stadio "Diego Armando Maradona": 5 gol, 19 minuti di recupero, due espulsi, 13 ammoniti (compresi i due allenatori), un solo dato, davvero amaro: la sconfitta del Napoli. In vantaggio dopo 11 secondi di gioco con Elmas e padrone incontrastato del campo, la band di Spalletti resta in 10 dopo una follia di Mario Rui (fallaccio inutile al 26' nella propria trequarti ai danni dell'ex interista Moses), che si fa espellere ringalluzzendo i russi, fino a quel punto timidissimi. La squadra ospite, così, ribalta la gara nella ripresa con una doppietta di Promes e il gol di Ignatov. AL 94' inutile la rete di Osimhen: finisce 2-3. Nell'altra gara del gruppo C, Legia Varsavia vittorioso 1-0 sul Leicester e gerarchie della vigilia completamente ribaltate. Dopo due giornate, ecco la classifica: Legia Varsavia punti 6; Spartak Mosca 3; Napoli e Leicester City 1.

Classifiche e risultati

Europa League Napoli-Spartak, moviola: giusta l'espulsione di Mario Rui UN' ORA FA

Il tabellino

NAPOLI-SPARTAK MOSCA 2-3

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas (83' Ounas), Fabian Ruiz, Zielinski (46' Zambo Anguissa); Politano (73' Lozano), Petagna (46' Osimhen), L. Insigne (41' Malcuit). All.: Spalletti.

Spartak Mosca (3-4-3): Maksimenko; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Moses, Litvinov (81' Ignatov), Bakaev (88' Lomovitskiy), Umyarov, Ayrton; Ponce (45'+1 Sobolev), Promes. All.: Rui Vitoria.

Arbitro: Ivan Kruzilak (Slovacchia).

Gol: 1' Elmas (N), 55' e 90' Promes (S), 81' Ignatov (S), 90'+4 Osimhen (N).

Assist: Moses (S, 1-1), Ayrton (S, 1-2), Sobolev (S, 1-3), Di Lorenzo (N, 2-3).

Note - Recupero: 9+10. Espulso: 30' Mario Rui (N) per gioco pericoloso, 82' Caufriez (S) per doppia ammonizione. Ammoniti: Ponce, Litvinov, Di Lorenzo, Sobolev, Koulibaly, Ayrton, Fabian Ruiz, l'allenatore dello Spartak Mosca Rui Vitoria, Manolas, Maksimenko, Umyarov, l'alllenatore del Napoli Luciano Spalletto.

Seguono aggiornamenti...

Insigne: "È uno dei Napoli più forti in cui ho giocato"

Calciomercato 2020-2021 Insigne: incontro De Laurentiis-agente, ancora niente accordo ma... 3 ORE FA