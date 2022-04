Lipsia-Atalanta, match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League, è terminato sul punteggio di 1-1 . Un pareggio che, spogliato della regola sui gol in trasferta, tiene tutto in bilico per la partita di ritorno. Tra esattamente sette giorni la bolgia del Gewiss Stadium cercherà di trainare gli uomini di Gasp verso una semifinale storica. Alla Dea il merito di aver frenato una squadra reduce da 11 risultati utili consecutivi tra cui il roboante 4-1 sul Borussia Dortmund

A prendere per mano la Dea è un Luis Muriel d’antologia: il colombiano mette a tacere le prime sortite offensive dei tedeschi al 17’, quando trafigge Gulacsi con un missile letale, frutto di un’azione personale. Il tanto atteso gap tecnico e di gambe non si materializza affatto nel corso dei primi 45’, con gli orobici che non rischiano praticamente nulla dopo il gol dell’1-0; l’unico sussulto per i Roten Bullen capita sui piedi di André Silva: l’ex Milan centra il palo dopo una palla persa da Pessina. Sul finale di primo tempo la Dea restituisce addirittura il favore con Pasalic, che sfonda in area e stampa sul palo esterno.

Christopher Nkunku e Davide Zappacosta durante Lipsia-Atalanta Europa League 2021-22 Credit Foto Getty Images

Nel secondo tempo la squadra di tedesco torna dagli spogliatoi col coltello tra i denti: un intervento di Demiral regala un rigore ai tedeschi, ma Musso salva tutto con un doppio miracolo; pochi secondi dopo però, Zappacosta deposita nella propria rete con un intervento maldestro. La Dea, incassato il pareggio continua ad attaccare a spada tratta fino a colpire un palo con Koopmeiners. A 7’ dalla fine, il Lipsia risponde con la traversa del subentrato Szoboszlai. La partita finisce sulla linea di porta della Dea, con Demiral che si fa perdonare il rigore salvando all’ultimo su tiro di Mukiele.

Ci sarà poco tempo per respirare e riordinare le idee: la resa dei conti è in programma giovedì 14 aprile al Gewiss Stadium. La vincente affronterà una tra Braga e Rangers in semifinale.

Tabellino

LIPSIA-ATALANTA 1-1

LIPSIA (3-4-1-2) Gulacsi; Klostermann, Orban, Gvardiol (74’ Halstenberg); Henrichs (88’ Mukiele), Kampl, Laimer, Angelino; Olmo (74’ Szoboszlai); Nkunku (87’ Novoa), André Silva (63’ Forsberg). All. Tedesco.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Freuler (68’ Miranchuk), Zappacosta (89’ Pezzella); Pasalic (62’ Boga), Pessina (62’ Scalvini); Muriel (62’ Zapata). All. Gasperini

Arbitro: Michael Oliver.

Gol: 17’ Muriel (A), 59’ aut. Zappacosta (A)

Ammoniti: Palomino (A), Gvardiol (L), Kampl (L), Halstenberg (L)

Infortuni: Freuler (A) 68’.

Note: Andrè Silva (L) rigore sbagliato al 58’.

Lipsia-Atalanta, Europa League Credit Foto Getty Images

La cronaca in 12 momenti chiave

17’ - GOL! LA FRECCIA DI MURIEL! 1-0 ATALANTA! Il colombiano fa tutto da solo: parte defilato, si accentra al limite e lascia partire un formidabile tiro a giro a punire Gulacsi sul secondo palo.

21’ - MURIEL INCANDESCENTE! Discesa poderosa del colombiano, che in corsa si inventa un diagonale affilatissimo. Palla che sfiora il palo di pochissimo!

24’ - PALO DI ANDRE' SILVA! Palla sanguinosa persa da Pessina a metà campo, il Lipsia si riversa in area nerazzurra: il portoghese Andrè Silva conquista palla dopo un flipper e stampa sul palo!

44’ - PALO ESTERNO DI PASALIC! Si sveglia improvvisamente il croato, che regge un corpo a corpo con Orban sul fondo e in caduta colpisce il palo esterno.

54’ - GULACSI SALVA SU MURIEL! Altra freccia velenosa del colombiano dal limite! Gulacsi vola e toglie la palla dall'nagolino.

57’ - RIGORE PER IL LIPSIA! Nkunku manda a vuoto Demiral con una finta astuta, il turco lo aggancia in area.

58’ - MUSSO! MUSSO DUE VOLTE! Parata sontuosa su Andrè Silva, poi si ripete sulla ribattuta!

59’ - AUTOGOL DI ZAPPACOSTA! Su cross di Angelino, Zappacosta appoggia nella propria porta cercando di marcare Orban. Questa non ci voleva!

64’ - SCALVINI SPARA ALTO! Mischia furibonda in area tedesca, il giovane nerazzurro spara alto da pochi passi!

66’ - PALO DI KOOPMEINERS! Tiro radente del numero 7 nerazzurro, che colpisce il palo dopo essersi accentrato!

83’ - TRAVERSA DI SZOBOSZLAI! Due ferri per parte! Contropiede del Lipsia, con Angelino che serve un cioccolatino sulla testa di Szoboszlai. L'ungherese deposita sulla traversa!

90’ - L'ATALANTA SI SALVA SULLA LINEA! Azione confusa su corner, il muro nerazzurro ribatte sulla line a portiere battuto.

Il momento social

La statistica chiave

Luis Muriel ha segnato 4 gol in questa stagione nelle coppe europee (3 in Europa League, 1 in Champions League): è il suo primato in carriera in una singola annata.

Il migliore

Luis MURIEL: l'uomo-Europa scaglia un'altra freccia affilatissima. Dopo la doppietta al Leverkusen, il colombiano si inventa un altro gol da cineteca e non fa rimpiangere la panchina di Zapata: sfonda e rompe le linee tedesche con potenza e tocchi sopraffini, una gioia per gli occhi del Gasp.

Il peggiore

André SILVA: Demiral gli si cuce addosso per tutta la partita, un palo sciagurato e un rigore sbagliato incorniciano una serata horror.

