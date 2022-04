Crolla il Dortmund. La formazione di Marco Rose viene maltrattata in casa dal Lipsia di Domenico Tedesco e scivola a -9 dal Bayern Monaco, anche se è ancora da capire se i bavaresi subiranno la sconfitta a tavolino per essere stati in campo in 12 contro il Friburgo nella vittoria per 4-1 . Ma per il Borussia c'è solo da preoccuparsi dopo un ko pesante e meritato: il Lipsia viene trascinato da Laimer (doppietta e assist), vince anch'essa 4-1 e fa un passo importante verso la Champions, staccando Friburgo (a -3) e Hoffenheim (-4). Lo stadio del Dortmund torna tutto esaurito, ma c'è poco da festeggiare. Gasperini prende appunti: il Lipsia fa paura.