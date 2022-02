Abbiamo creato le stesse occasione del Porto: è un vero peccato dover uscire sconfitti". Deluso ". Deluso per il risultato , non per la prestazione, mister Maurizio Sarri, al termine di Porto-Lazio 2-1, gara valevole per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

"Dovevamo chiuderla nel 1° tempo. Ora testa a Udine"

Il tecnico biancoceleste prosegue: "La squadra ha dimostrato grande personalità nel primo tempo. Abbiamo giocato un ottimo calcio e sia con Milinkovic-Savic che con Zaccagni avremmo dovuto chiudere l'incontro. Sapevamo che avremmo dovuto affrontare un avversario particolarmente ostico, per nessuno è facile venire qui e fare risultato. A maggior ragione, per quello che la Lazio ha dinostrato nei primi 45', i rimpianti aumentano: non saremmo mai stati in grado di affrontarla così bene, questa partita, fino a tre mesi fa. Ora, però, dobbiamo immediatamente voltare pagina e pensare a Udine. Il tridente leggero senza Immobile? Si è mosso molto bene, a mio modo di vedere. Adesso cercheremo di capire le condizioni di Ciro dopo la febbre". Dopo la sveglia della mattina, la squadra resterà in Portogallo per allenarsi, per poi volare direttamente a Trieste e trasferirsi in direzione Dacia Arena.

