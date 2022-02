Malinovskyi? Gli avevo chiesto se se la sentisse di giocare, sono contento per lui per questa doppietta. Il calcio a volte non risolve i problemi ma può dare un piccolo contributo per rendere tutti più vicini". Ai microfoni di Sky Sport Gian Piero Gasperini commenta così la doppietta dell'attaccante ucraino contro l'Olympiacos ad Atene nel match di ritorno degli spareggi di Europa League concluso, ". Ai microfoni di Sky Sport Gian Piero Gasperini commenta così la doppietta dell'attaccante ucraino contro l'Olympiacos ad Atene nel match di ritorno degli spareggi di Europa League concluso, vinto 3-0 dall'Atalanta che ha così staccato il pass per gli ottavi. Dopo la rete del 2-0, Malinovskyi ha mostrato al mondo una maglia - indossata sotto quella ufficiale - con la scritta 'No alla guerra in Ucraina ' in riferimento ai drammatici momenti che sta vivendo il suo Paese dopo l'invasione russa.

Ad

Sulla partita

Europa League Olympiakos-Atalanta 0-3, pagelle: Malinovskyi commovente UN' ORA FA

"Buon risultato, che ci permette di qualificarci in una manifestazione dove vogliamo fare bene. Giocare in Europa è sempre bello. Noi ci siamo trovati sempre molto bene anche in campionato, quest'ultimo mese è stato particolare però siamo lì e continueremo a giocare le nostre partite nel rispetto di tutti".

Sugli infortunati

"È andata bene che non abbiamo perso nessuno stasera, siamo un numero sufficiente per fare buone prestazioni come quella con l'Olympiacos".

Gasperini: "Nuova proprietà? L'Atalanta sarà ancora più forte"

Europa League Malinovskyi e la Dea conquistano il Pireo. Nerazzurri agli ottavi 3 ORE FA