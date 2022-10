Lazio-Midtjylland, match valido per la quinta giornata dei gironi di Europa League, è terminato sul punteggio di 2-1 , frutto delle reti di Isaksen, Milinkovic-Savic e Pedro. La gara è stata arbitrata dal polacco Daniel Stefanski. Con questo risultato la Lazio deciderà il discorso qualificazione all'ultima giornata, in casa del Feyenoord.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Lazio

Ivan PROVEDEL 6 - Subito battuto da Isaksen, in sostanza non deve compiere parate di rilievo. Salvato dalla traversa, nel finale un paio di brividi li fa venire.

Elseid HYSAJ 6 - Attento. Ha il compito di tenere a bada Chilufya e lo limita adeguatamente, mantenendosi sugli stessi livelli anche dopo l'uscita dell'avversario diretto.

Mario GILA 5 - Pronti-via e con uno sciagurato disimpegno centrale regala al MIdtjylland il gol del vantaggio. Poi prova a rimediare, ma si prende pure un giallo ingenuo (dall'82' Nicolò CASALE s.v.)

Alessio ROMAGNOLI 6 - Pure lui in discreta difficoltà nella prima parte della gara, ammonizione compresa. In seguito, bene o male, si riprende.

Adam MARUSIC 6,5 - Limita il proprio raggio d'azione alla fase difensiva, senza proporsi troppo nella metà campo avversaria. E tutto sommato lo fa molto bene.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 7,5 - Ogni tanto esagera un po' coi ricami, però che spettacolo vederlo trattare il pallone. Sbaglia una prima volta davanti alla porta, non una seconda.

Marcos ANTONIO 6 - Inizia con il piede sbagliato, non riuscendo a fermare Isaksen e tremando un po' in regia. Poi migliora, trovando buone tracce (dal 55' Danilo CATALDI 6 - Porta ordine e solidità)

Toma BASIC 6 - Intraprendente e pericoloso quando sostiene l'azione offensiva: per due volte sfiora il gol, non trovandolo solo per una questione di dettagli (dal 55' Matias VECINO 6 - Si fa sentire con fisico ed esperienza)

Felipe ANDERSON 7 - Uomo assist un po' per chiunque. In primis per Milinkovic-Savic, che pareggia. Nel finale lancia anche Pedro, che si vede annullare il punto del 3-1.

Matteo CANCELLIERI 6 - Meglio quando Sarri inverte la sua posizione e quella di Felipe Anderson. Da punta centrale l'ex veronese aveva faticato parecchio (dal 55' PEDRO 7,5 - Lascia il segno anche da subentrato, trovando il gol partita, vedendosene annullare un altro e creando continuamente scompiglio. Sta vivendo una seconda giovinezza)

Mattia ZACCAGNI 7 - Inarrestabile. Quando porta palla, qualcosa di buono può sempre nascere. Sfiora il gol, colpisce una traversa, serve a Pedro la palla della vittoria (dal 73' Luka ROMERO 6,5 - Bell'ingresso in campo. Vivace, tonico. Merita un'altra chance)

All. Maurizio SARRI 7 - Opera i cambi al momento giusto, ribaltando la squadra e donandole forze fresche. E, in generale, è bravo a mantenere costante attenzione e rendimento nonostante il turnover.

Le pagelle del Midtjylland

Lossl 6,5; Andersson 5,5 (53' Thychosen 6), Dalsgaard 5,5, Sviatchenko 5,5, Paulinho 5,5 (82' Dyhr s.v.); Martinez 6 (82' Juninho s.v.), Charles 5,5 (61' Kaba 5,5), Evander 5,5; Isaksen 7, Dreyer 6, Chilufya 5,5 (53' Sisto 5,5). All. Capellas 5,5

