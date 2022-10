Europa League. Lo sa la Lazio, che Maurizio Sarri, che ha parlato così ai microfoni di Sky Sport subito dopo il triplice fischio. In un girone che vedeva un equilibrio assoluto con tutte le squadre a cinque punti prima di questo turno, una vittoria significa essere davvero vicini al passaggio ai sedicesimi di. Lo sa la, che batte in rimonta il Midtjylland per 2-1 e che ora si giocherà le sue chance in casa del Feyenoord. Lo sa anche l'allenatore dei biancocelesti, che ha parlato così ai microfoni disubito dopo il triplice fischio.

"Complessivamente bisogna essere abbastanza soddisfatti della prestazione. La squadra ha prodotto a livello di occasioni, anche se la relazione tra le palle gol e i gol fatti è bassa. La partita ce la siamo complicata con il primo gol. Siamo andati sotto dopo pochi minuti su un nostro errore. È una gara che si poteva chiudere e risolvere molto prima. Cancellieri è un ragazzo giovane. Ha fatto meglio da esterno che da centravanti stasera. Ha fatto una buona gara come Marcos Antonio. Il brasiliano è stato un po' coinvolto nell'errore iniziale, ma poi ha gestito tanti palloni con pulizia. Ci ha dato qualità di palleggio alla fine del primo tempo. Vecino è un giocatore totale. A me piacciono gli specialisti, ma lui ha tutto. Ha aggressività, intensità, dinamismo, è pericoloso negli inserimenti e prezioso in fase difensiva quando c'è da soffrire. Io sono molto soddisfatto di lui ed ero molto contento quando si è concretizzata sul mercato la possibilità di averlo con noi. Milinkovic-Savic miglior centrocampista d'Italia? A lui non va detto. Io non gli faccio mai i complimenti perché ho la sensazione che possa fare sempre di più. È un grandissimo giocatore, ma ha le potenzialità per diventare qualcosa di più".

