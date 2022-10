HJK Helsinki-Roma, match valido per la 5a giornata del girone C di Europa League, è terminato sul punteggio di 1-2, frutto delle reti di Abraham, Hetemaj ed El Shaarawy. La gara è stata arbitrata dal portoghese Tiago Martins. Con questo risultato i giallorossi salgono a quota 7 punti nel raggruppamento e saranno costretti a batter all'Olimpico il Ludogorets per passare il turno.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Roma

RUI PATRICIO 6 - Sorpreso dalla conclusione imparabile di Hetemaj, per il resto attento e preciso.

MANCINI 5,5 - Irruento oltre ogni necessità, fa sentire i tacchetti a tutti gli attaccanti avversari. Troppo morbido sul gol di Hetemaj.

SMALLING 6 - Pochi grattacapi, anche se a volte si ritrova preso nel mezzo e non sempre tiene unita la linea alla perfezione.

VINA 6 - Olusanya gli crea qualche problema, ma alla distanza riesce a controllarne l'esuberanza.. Il gol divorato nel primo tempo non può comunque costargli la sufficienza, anche se l'errore è piuttosto clamoroso.

ZALEWSKI 5,5 - Meno ispirato del solito: pericoloso quando riesce a trovare il fondo. In difesa si risistema subito dopo un paio di svarioni iniziali.

CAMARA 6 - Non una gara da istrionismi o strappi improvvisi, ma la sua fisicità è comunque utile alla causa.

Dal 78' FATICANTI 6 - Esordio tra i professionisti per lui: non dimenticherà facillmente questa serata.

CRISTANTE 6,5 - Gara pulita, precisa, autoritaria. Gestisce le operazioni con equilibrio e intelligenza, senza sbagliare quasi nulla.

Dall'84' KUMBULLA s.v. - Non giudicabile.

EL SHAARAWY 7 - Molto attivo sulla sinistra, si propone spesso in profondità dando respiro alle verticalizzazioni dei compagni. Gol fortunoso e molto importante, il cinquantesimo in giallorosso per lui.

Dall'89' SPINAZZOLA s.v. - Non giudicabile

VOLPATO 6 - Sufficienza di incoraggaimento per il diciannovenne giallorosso, alla prima da titolare in stagione. Bravo a spendersi in pressing, nella gestione del pallone manca (più che comprensibile) un pizzico di personalità.

Dal 78' SHOMURODOV s.v. - Non giudicabile.

PELLEGRINI 7 - Il suo destro è un compasso e disegna traiettorie perfette, di nuovo finalmente sfruttate dai compagni. In mezzo al campo ci mette qualità e intelligenza.

Dal 78' BOVE 6 - Entra in campo con grinta, lottando su ogni pallone e dimostrandosi all'altezza della situazione.

ABRAHAM 7 - Finalmente Tammy! Ritrova il gol dopo un'eternità e fa letteralmente ammattire Halme, sovrastandolo in tutti i duelli. Grande gara del'inglese: il suo recupero a livello tecnico e mentale è essenziale per le ambizioni di questa Roma.

All. MOURINHO 6 - La sua Roma vince con qualche patema una partita importante solo per sé stessa: testa ora al verona, poi una finale che non si può sbagliare.

Le pagelle dell'HJK Helsinki

Hazard 6; Hoskonen 5 , Halme 5, Peltola 5.5 ; Soiri 6, Lingman 5,5, Vaananen 5,5, Hetemaj 6,5 (68' Boujellab 6), Browne 6,5; Hostikka 6, Olusanya 5,5 (46' Abubakari). All. Koskela 6.

